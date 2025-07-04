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4 июля, 04:05

На Сахалине развернулась операция по спасению чёрного кота, застрявшего в окне

На Сахалине развернулась операция по спасению чёрного кота, который застрял в окне, оставленном открытым после проветривания.

На Сахалине чёрный кот застрял в окне на четвёртом этаже. Видео © Telegram / Город-пост Корсаков

Прохожие на улице Краснофлотской в Корсакове заметили котёнка, который висел в приоткрытом окне и жалобно мяукал. Они вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС установили лестницу к четвёртому этажу и помогли коту вернуться в квартиру. Питомец был явно на стрессе и активно сопротивлялся. К счастью, животное не пострадало.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве кот сорвался с девятого этажа и упал на бетонный козырёк подъезда. Полчаса животное лежало без движения, пока его не заметил консьерж. Питомцу потребовалась срочная реанимация.

Обложка © Telegram / Город-пост Корсаков

Артём Гапоненко
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