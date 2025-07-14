В Мордовии многодетная мать с дочерью утонули, спасая 13-летнюю девочку

В Республике Мордовия многодетная семья потеряла мать и старшую дочь, которые погибли, спасая 13-летнюю девочку из реки. В результате трагедии без материнской заботы остались десять детей, младшему из которых ещё не исполнился год. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов в своём Telegram-канале.

«Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-ти летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться», — написал он.

Руководство региона, по словам Здунова, взяло ситуацию под пристальное внимание. Юдинцевым гарантирована всесторонняя поддержка, включая социальную опеку и помощь оставшимся детям. Глава Мордовии призвал жителей соблюдать осторожность на водоёмах и беречь себя и близких.