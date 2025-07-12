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12 июля, 12:05

Плавучий дом перевернулся на Волге в Самарской области во время урагана

Самодельный плавучий дом пошёл ко дну на Волге в Самарской области во время внезапного урагана. По данным ГУМЧС России по Самарской области, на борту находились четыре человека. Судно перевернулось и затонуло недалеко от берега.

Самодельный плавучий дом пошёл ко дну на Волге. Видео © Telegram / Mash

Согласно информации ведомства, в 13:40 мск в Красноглинском районе Самары на Волге произошло опрокидывание самодельного плавучего дома.

«По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательной службой Самарской области проведены работы по спасению трёх человек (личные данные устанавливаются), поиски одного человека продолжаются. Причина опрокидывания устанавливается», — говорится в сообщении областного ГУМЧС России.

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Обложка © Telegram / Mash

Мария Любицкая
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