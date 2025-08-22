Все аэропорты России возобновили работу после временных ограничений

Аэропорты Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

В период действия ограничений в Самаре два самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.