Авиакомпании заставят лучше кормить пассажиров задержанных рейсов в аэропортах

В России назрела необходимость повысить размер компенсации на питание для пассажиров, чьи рейсы задерживаются, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Сегодня многие авиакомпании выдают ваучеры на сумму от 450 до 700 рублей, что, учитывая цены в кафе при аэропортах, часто оказывается недостаточно для полноценного обеда.

Как стало известно SHOT, депутат обратился к министру транспорта с предложением увеличить компенсацию на питание до 1000 рублей. В партии отмечают, что задержки рейсов участились, в том числе по причинам, зависящим от самих авиаперевозчиков — например, из-за технических неполадок самолётов.

По действующим нормам, при задержке свыше четырёх часов перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием. Однако на практике ваучеры часто не покрывают даже минимальный набор блюд в ресторанах аэропорта, что вызывает недовольство и жалобы путешественников.

Предложение установить единую фиксированную сумму ваучера в размере 1000 рублей с последующей ежегодной индексацией призвано устранить разрыв между реальными тратами и компенсацией. Такая мера позволит пассажирам наесться вдоволь, пока они ждут свой самолёт, считают в ЛДПР.