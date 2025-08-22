В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полёты

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова и Волгограда. Об этом утром 22 августа сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

Кореняко подтвердил, что ограничения в аэропорту Саратова (Гагарин) и аэропорту Волгограда вводились ранее в целях обеспечения безопасности полётов. Теперь обе воздушных гавани вновь готовы к приёму и отправке судов, что позволит восстановить обычный график авиаперевозок.