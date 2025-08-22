Силы ПВО уничтожили беспилотники над тремя районами Ростовской области

Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку над северными районами Ростовской области, уничтожив вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Миллеровским, Тарасовским и Каменским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.