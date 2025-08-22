Силы ПВО уничтожили беспилотники над тремя районами Ростовской области
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку над северными районами Ростовской области, уничтожив вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Миллеровским, Тарасовским и Каменским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Предварительно обошлось без разрушений инфраструктуры и человеческих жертв. В нескольких местах падения обломков беспилотников возникли локальные возгорания сухой растительности, которые были оперативно ликвидированы пожарными подразделениями.
Также этой ночью враг пытался атаковать Волгоградскую область. Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, связанных с работой ПВО. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в южной части города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания.