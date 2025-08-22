Серия взрывов прозвучала над Волгоградом, работает ПВО
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, связанных с работой ПВО. По данным SHOT, с 00:50 мск над городом были слышны многочисленные хлопки, а также заметны яркие вспышки в небе над акваторией Волги.
Сообщается, что беспилотные летательные аппараты двигались на низкой высоте, а громкость взрывов привела к срабатыванию сигнализаций у автомобилей. По предварительной информации, силами ПВО были уничтожены два вражеских беспилотника. По данным Росавиации, в аэропорту города введены временные ограничения.
Жители соседнего Волжского также подтвердили, что слышали громкие звуки в ночное время. На данный момент сведения о возможных пострадавших или разрушениях отсутствуют.
Ранее Минобороны сообщило о сбитии восьми украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над тремя областями РФ. Четыре дрона были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по два аппарата — над Брянской и Белгородской областями.