Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 августа, 23:23

Серия взрывов прозвучала над Волгоградом, работает ПВО

SHOT: Около десяти взрывов прогремело над Волгоградом от работы ПВО

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, связанных с работой ПВО. По данным SHOT, с 00:50 мск над городом были слышны многочисленные хлопки, а также заметны яркие вспышки в небе над акваторией Волги.

Сообщается, что беспилотные летательные аппараты двигались на низкой высоте, а громкость взрывов привела к срабатыванию сигнализаций у автомобилей. По предварительной информации, силами ПВО были уничтожены два вражеских беспилотника. По данным Росавиации, в аэропорту города введены временные ограничения.

Жители соседнего Волжского также подтвердили, что слышали громкие звуки в ночное время. На данный момент сведения о возможных пострадавших или разрушениях отсутствуют.

Мирный житель Белгородчины пострадал при детонации дрона ВСУ во дворе дома
Ранее Минобороны сообщило о сбитии восьми украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над тремя областями РФ. Четыре дрона были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по два аппарата — над Брянской и Белгородской областями.

