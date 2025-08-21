Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над тремя областями РФ
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Четыре БПЛА были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по два аппарата — над Брянской и Белгородской областями.
В результате атак беспилотников в Белгородской области получили ранения четверо мирных жителей. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. Позднее ранения при детонации дрона получил ещё один человек.