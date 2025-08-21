Мессенджер MAX
Регион
21 августа, 20:02

Мирный житель Белгородчины пострадал при детонации дрона ВСУ во дворе дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

В Белгородской области во время налёта беспилотника в селе Бочковка ранило ещё одного мирного жителя. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в телеграм-канале.

«В Белгородском районе в селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома мужчина получил осколочное ранение плеча», написал губернатор.

По информации Гладкова, пострадавшему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Ранее этим же вечером, 21 августа, во время атак БПЛА в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Из них три человека пострадали при атаке на Новый Оскол.

