Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:05

Четыре мирных жителя пострадали от атак БПЛА ВСУ в Белгородской области

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате атак беспилотников в Белгородской области получили ранения четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Как уточнил глава области, трое человек пострадали при атаке на Новый Оскол. По его словам, у мужчины диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, а две женщины получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Чернянскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимое лечение.

Гладков также добавил, что в результате удара в Новом Осколе были повреждены фасад и остекление одного из коммерческих объектов, а также легковой автомобиль. Ещё одна женщина была ранена в ходе атаки беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне.

Минобороны: 21 дрон ВСУ нейтрализован над регионами России утром в четверг
Минобороны: 21 дрон ВСУ нейтрализован над регионами России утром в четверг

Ранее Life.ru сообщал, что накануне ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Ранены местный житель и боец самообороны. В Бочковке беспилотник ударил по частному дому, хозяина с травмами направили в областную больницу. В Шебекино взрыв дрона на парковке повредил семь машин. В Новой Таволжанке от взрывной волны в доме выбило стекла.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar