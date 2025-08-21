Минобороны: 21 дрон ВСУ нейтрализован над регионами России утром в четверг
21 украинский беспилотник был перехвачен и уничтожен над территорией России утром в четверг, 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«В период с 7:00 до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 16 — сбили над Крымом. Четыре было уничтожено над акваторией Азовского моря, один — над акваторией Чёрного.
Для противодействия атакам ВСУ российские вооружённые силы применяют высокоточные удары. Используются комплексы воздушного, морского и сухопутного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Целями являются исключительно объекты военной инфраструктуры и предприятия, задействованные в украинском оборонно-промышленном комплексе. Как подчёркивали, для максимального снижения угрозы от атак украинских БПЛА российская армия задействует многоуровневую систему противовоздушной обороны.
Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России, сообщили утром в Минобороны. Больше всего БПЛА было нейтрализовано над территорией Ростовской области — 21.