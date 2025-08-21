Минобороны: 21 дрон ВСУ нейтрализован над регионами России утром в четверг

21 украинский беспилотник был перехвачен и уничтожен над территорией России утром в четверг, 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В период с 7:00 до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 16 — сбили над Крымом. Четыре было уничтожено над акваторией Азовского моря, один — над акваторией Чёрного.

Для противодействия атакам ВСУ российские вооружённые силы применяют высокоточные удары. Используются комплексы воздушного, морского и сухопутного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Целями являются исключительно объекты военной инфраструктуры и предприятия, задействованные в украинском оборонно-промышленном комплексе. Как подчёркивали, для максимального снижения угрозы от атак украинских БПЛА российская армия задействует многоуровневую систему противовоздушной обороны.