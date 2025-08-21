Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями российских регионов и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Воздушные цели нейтрализованы над Ростовской (21 БПЛА), Воронежской (7), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (3), Орловской (2), Курской (1) и Тульской (1) областями, а также над Республикой Крым (4) и Чёрным морем (2).