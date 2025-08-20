Силы ПВО России за ночь перехватили 42 украинских беспилотника

В ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Согласно данным ведомства, беспилотники были сбиты над несколькими регионами России. В Воронежской области уничтожили 14 дронов. Также удалось подавить угрозы в Тамбовской области – там сбили восемь БПЛА. В Курской области уничтожили семь БПЛА, в Ростовской области пять дронов. В Брянской, Орловской и Смоленской областях сбили по два дрона ВСУ. По одному беспилотнику было уничтожено над Краснодарским краем и Липецкой областью соответственно.