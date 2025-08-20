Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 05:02

Силы ПВО России за ночь перехватили 42 украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

В ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Согласно данным ведомства, беспилотники были сбиты над несколькими регионами России. В Воронежской области уничтожили 14 дронов. Также удалось подавить угрозы в Тамбовской области – там сбили восемь БПЛА. В Курской области уничтожили семь БПЛА, в Ростовской области пять дронов. В Брянской, Орловской и Смоленской областях сбили по два дрона ВСУ. По одному беспилотнику было уничтожено над Краснодарским краем и Липецкой областью соответственно.

Над регионами России и Чёрным морем сбили 23 украинских БПЛА за три часа
Над регионами России и Чёрным морем сбили 23 украинских БПЛА за три часа

Ранее Life.ru писал, что украинские боевики беспилотниками атаковали Ростовскую область. БПЛА противника российские расчёты ПВО сбили в Чертковском районе региона.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar