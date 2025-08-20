Мессенджер MAX
Регион
20 августа, 03:26

БПЛА сбили в Чертковском районе Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительной информации администрации Ростовской области, налёт беспилотников обошёлся без пострадавших, а также без разрушений и других последствий на земле.

Отметим, что этой же ночью, 20 августа, российские силы ПВО и РЭБ отражали атаку беспилотников в Воронежской области. Над регионом уничтожили около семи дронов. Там также никто не пострадал и последствия на земле не зарегистрировали.

Лия Мурадьян
