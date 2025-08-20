Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 августа, 03:03

В аэропортах Саратова, Самары и Тамбова сняли ограничения на полёты

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропортах Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений два самолёта, выполнявших рейсы в Самару, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения действовали около трёх часов. На данный момент остаётся закрытой воздушная гавань в Нижнем Новгороде.

