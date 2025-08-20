В аэропортах Саратова, Самары и Тамбова сняли ограничения на полёты
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
В аэропортах Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
В период действия ограничений два самолёта, выполнявших рейсы в Самару, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения действовали около трёх часов. На данный момент остаётся закрытой воздушная гавань в Нижнем Новгороде.