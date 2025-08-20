В аэропортах Саратова, Самары и Тамбова сняли ограничения на полёты

В аэропортах Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений два самолёта, выполнявших рейсы в Самару, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.