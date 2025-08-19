Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 16:11

Аэропорт в Геленджике за месяц работы обслужил 33 тыс. пассажиров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За первый месяц работы после возобновления полётов аэропорт Геленджика обслужил 32,7 тысячи пассажиров и 220 рейсов. Такие данные приводит федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация.

В ведомстве напомнили, что ровно месяц назад, 18 июля, аэропорт вновь открыл свои двери для пассажиров. Результаты работы за первый месяц: обслужено 220 рейсов; принято и отправлено 32,7 тыс. пассажиров; в среднем за сутки аэропорт принимал 1021 человека. По информации Росавиации, эти цифры демонстрируют высокую востребованность воздушной гавани и значительный туристический потенциал курорта.

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Напомним, воздушная гавань Геленджика открылась в июле спустя три года ограничений. Он принял первый рейс с 2022 года 18 июля. Как рассказал Life.ru губернатор Вениамин Кондратьев, на фоне этих новостей Геленджик стал одним из лидеров по уровню бронирований. Согласно его информации, турпоток на курорте стабильно увеличивается: с начала года число туристов превысило 900 тыс., показав 5-процентный прирост в годовом сопоставлении.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar