В аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в 3:52 по московскому времени сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Во время действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолёт.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — уточнили в Росавиации.