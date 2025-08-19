Мессенджер MAX
19 августа, 01:22

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в 3:52 по московскому времени сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Во время действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолёт.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — уточнили в Росавиации.

Напомним, в ночь с 18 на 19 августа Волгоград подвергся удару украинских беспилотников. Местные жители сообщали о серии взрывов и работе сил противовоздушной обороны. По их словам, БПЛА двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Позднее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что на юге города в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы и на территории НПЗ. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

