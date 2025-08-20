Мессенджер MAX
20 августа, 00:24

Ещё два аэропорта в России ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

В частности, в аэропорту Тамбова (Донское) ограничения были введены в 05:02 по московскому времени. Кореняко также сообщил, что аналогичные меры с 05:14 приняты в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино), где также временно ограничено авиасообщение. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что ночью 20 августа закрыли аэропорты в Самаре, Саратове и Волгограде. Воздушную гавань в Волгограде уже открыли для полётов.

