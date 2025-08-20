Аэропорты Самары, Саратова и Волгограда закрыли после полуночи 20 августа

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов сразу в трёх регионах России. По данным пресс-службы ведомства, закрыты воздушные гавани Самары, Саратова и Волгограда.

«Аэропорты Волгоград, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин) — введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.