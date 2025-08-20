Над регионами России и Чёрным морем сбили 23 украинских БПЛА за три часа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns
Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«19 августа с 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Из них восемь БПЛА сбили над Курской областью, семь уничтожили над Брянской областью, пять — над Белгородской. Ещё два дрона ликвидировали над территорией Республики Крым. Над акваторией Чёрного моря сбили один беспилотник.
ВСУ активизировали атаки беспилотниками к вечеру 19 августа. Ранее в Минобороны заявили, что с 11:00 до 19:00 мск российские силы сбили два БПЛА самолётного типа.