Пенсионера ранило в Донецке при детонации взрывоопасного предмета

Пенсионера ранило после детонации взрывоопасного предмета в Донецке. О пострадавшем 84-летнем мужчине сообщили 19 августа в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 19 августа по состоянию на 22:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики», — говорится в сообщении.