«Амёбы жрут роговицу»: Военкор Стешин чуть не ослеп после душа в Донецке
Военкор Стешин заразился редким глазным заболеванием после душа в Донецке
Дмитрий Стешин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Военный корреспондент Дмитрий Стешин столкнулся с редким глазным недугом после того, как принял душ из ведра в Донецке. Об своём редком заболевании он рассказал в личном Telegram-канале.
Журналист объяснил, что прибегнул к нестандартному способу поддержания личной гигиены — использованию нагретой солнцем воды из ведра из-за острой нехватки водоснабжения в городе. Вскоре после этого Стешин начал терять зрение: ему было трудно сфокусироваться, а глаза постоянно слезились.
Врачи диагностировали у него акантамебный кератит. Эта болезнь, при которой в роговицу глаза проникают амёбы Acanthamoeba и буквально «пожирают» ткани.
«У тебя под веками сидят амёбы и натурально жрут роговицу глаза, кусками, чавкая... <...> Это может привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте. Осмотреть глаза получилось только после обезболивающего», — признался военкор.
