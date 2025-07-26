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26 июля, 08:28

В США мальчик искупался в озере Мюррей и умер от поедающей мозг амёбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

В США умер 12-летний подросток по имени Джейсен Карр, заразившись смертельной амёбой вида Naegleria fowleri, поедающей мозг. Он подхватил её во время купания в озере Мюррей, сообщает издание Mirror. Инфицирование произошло в Южной Каролине.

Несмотря на то, что в этом водоёме ежегодно купаются десятки тысяч людей, в данном случае амёба вызвала первично-амёбный менингоэнцефалит — заболевание с высоким процентом летальности. Заражение обычно происходит при купании в загрязнённой воде, когда паразит проникает в организм через нос, затем поражает обонятельный нерв и, достигнув головного мозга, начинает разрушать его клетки и размножаться.

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Ранее подобное уже не раз случалось в США. Недавно женщина точно также скончалась из-за редкой и неизлечимой инфекции. Она промывала нос водой из-под крана, считая это безопасным. При этом в организм 71-летней пенсионерки всё-таки проникла одноклеточная Naegleria fowleri — «пожирающая мозг» амёба.

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Наталья Афонина
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