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Регион
5 июня, 11:09

Женщина умерла из-за пожирающей мозг амёбы после промывания носа водой из-под крана

В США женщина промыла нос водой из-под крана и умерла от пожирающей мозг амёбы

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Пожилая жительница Техаса стала жертвой редкой и неизлечимой инфекции после промывания носа водой из-под крана. Несмотря на то, что в регионе, где жила 71-летняя американка, вода считалась безопасной, в организм женщины проникла одноклеточная Naegleria fowleri — так называемая «пожирающая мозг» амёба.

По информации New York Post, инфекция, которую вызывает эта амёба, не поддаётся лечению. Симптоматика включает лихорадку, головные боли, тошноту, рвоту, спутанность сознания, проблемы с концентрацией, утрату равновесия и судороги. Конечным итогом является разрушительное воздействие на головной мозг.

Чаще всего данный вид одноклеточных проживает в озёрах и прудах. Откуда организм появился в водопроводе — неизвестно.

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Смертность почти 100%: Профессор МГУ предупредила об опасности амёб, пожирающих мозг

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая обратился к врачу с симптомами постоянного кашля и покраснением глаз. Врачи диагностировали у пациента поражение лёгких плесневым грибком. Причиной этого необычного заболевания, как выяснилось, стало его пристрастие к вдыханию аромата собственных ношеных носков после рабочего дня.

Ольга Сливченко
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