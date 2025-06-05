Женщина умерла из-за пожирающей мозг амёбы после промывания носа водой из-под крана

Пожилая жительница Техаса стала жертвой редкой и неизлечимой инфекции после промывания носа водой из-под крана. Несмотря на то, что в регионе, где жила 71-летняя американка, вода считалась безопасной, в организм женщины проникла одноклеточная Naegleria fowleri — так называемая «пожирающая мозг» амёба.

По информации New York Post, инфекция, которую вызывает эта амёба, не поддаётся лечению. Симптоматика включает лихорадку, головные боли, тошноту, рвоту, спутанность сознания, проблемы с концентрацией, утрату равновесия и судороги. Конечным итогом является разрушительное воздействие на головной мозг.

Чаще всего данный вид одноклеточных проживает в озёрах и прудах. Откуда организм появился в водопроводе — неизвестно.