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5 апреля, 14:20

Смертность почти 100%: Профессор МГУ предупредила об опасности амёб, пожирающих мозг

Профессор Темерева: Смертность от амёбы Неглерии доходит до 100%

Пожирающая мозг амёба (иллюстрация). Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пожирающая мозг амёба (иллюстрация). Обложка © Шедеврум / Life.ru

Смертность от амёбы Неглерии, обитающей в тёплых водоёмах, доходит до 100%, потому что при попадании в мозг она вызывает необъяснимые симптомы, из-за чего заболевание становится практически недиагностируемым и неизлечимым. Об этом предупредила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерев.

По её словам, недуг развивается молниеносно — человек погибает через несколько дней после заражения. Подхватить амёб можно в водоёмах, температура которых держится на уровне 30 градусов. Одноклеточные могут через нос попасть в мозг и начать пожирать его ткани.

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«В головном мозге амёба размножается и вызывает амебный менингоэнцефалит-неглериаз. Возникают очаги поражения головного мозга, амеба начинает питаться его тканями», — отметила собеседница «Вечерней Москвы», добавив, что в России неглериаз не был зарегистрирован ни разу.

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Умер 26-летний израильтянин, заразившийся на пляже поедающей мозг амёбой

Ранее на фоне сообщений о заражении амёбами, пожирающими мозг, инфекционист отметил, что россиянам данная опасность не грозит из-за климатических особенностей, однако туристам стоит проявлять бдительность. Болезнь характеризуется такими симптомами, как головная боль, жар и лихорадка.

Борис Эльфанд
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