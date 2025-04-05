Смертность почти 100%: Профессор МГУ предупредила об опасности амёб, пожирающих мозг

Смертность от амёбы Неглерии, обитающей в тёплых водоёмах, доходит до 100%, потому что при попадании в мозг она вызывает необъяснимые симптомы, из-за чего заболевание становится практически недиагностируемым и неизлечимым. Об этом предупредила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерев.

По её словам, недуг развивается молниеносно — человек погибает через несколько дней после заражения. Подхватить амёб можно в водоёмах, температура которых держится на уровне 30 градусов. Одноклеточные могут через нос попасть в мозг и начать пожирать его ткани.

«В головном мозге амёба размножается и вызывает амебный менингоэнцефалит-неглериаз. Возникают очаги поражения головного мозга, амеба начинает питаться его тканями», — отметила собеседница «Вечерней Москвы», добавив, что в России неглериаз не был зарегистрирован ни разу.