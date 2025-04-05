Смертность почти 100%: Профессор МГУ предупредила об опасности амёб, пожирающих мозг
Профессор Темерева: Смертность от амёбы Неглерии доходит до 100%
Пожирающая мозг амёба (иллюстрация). Обложка © Шедеврум / Life.ru
Смертность от амёбы Неглерии, обитающей в тёплых водоёмах, доходит до 100%, потому что при попадании в мозг она вызывает необъяснимые симптомы, из-за чего заболевание становится практически недиагностируемым и неизлечимым. Об этом предупредила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерев.
По её словам, недуг развивается молниеносно — человек погибает через несколько дней после заражения. Подхватить амёб можно в водоёмах, температура которых держится на уровне 30 градусов. Одноклеточные могут через нос попасть в мозг и начать пожирать его ткани.
«В головном мозге амёба размножается и вызывает амебный менингоэнцефалит-неглериаз. Возникают очаги поражения головного мозга, амеба начинает питаться его тканями», — отметила собеседница «Вечерней Москвы», добавив, что в России неглериаз не был зарегистрирован ни разу.
Ранее на фоне сообщений о заражении амёбами, пожирающими мозг, инфекционист отметил, что россиянам данная опасность не грозит из-за климатических особенностей, однако туристам стоит проявлять бдительность. Болезнь характеризуется такими симптомами, как головная боль, жар и лихорадка.