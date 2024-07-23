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23 июля, 14:00

Можно ли в России подхватить амёб, пожирающих мозг: мнение инфекциониста

Инфекционист Михайлова: Амёбы, поедающие мозг, россиянам не грозят

В последнее время на территории США участились случаи инфицирования людей неглерией фоулера. Этот одноклеточный организм живёт в тёплой воде и проникает в организм человека через нос, вызывая воспаление головного мозга. Доцент кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории Елена Михайлова в беседе с aif.ru рассказала, можно ли заразиться этим опасным недугом в России.

Медик отметила, что в целом амёба неглерия фоулера безопасна для людей. Но когда температура воды держится выше +25 градусов, она меняет свои свойства и может вызвать амёбный менингоэнцефалит. Эта болезнь похожа на грипп и сопровождается такими симптомами, как головная боль, жар, лихорадка. Отличие в том, что человек от неё погибает за пять дней.

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Случаи инфицирования уже регистрировались за рубежом, в частности, в США. Кроме рек, озёр и других водоёмов амёба может жить в аквапарках, бассейнах и термальных источниках. Но на территории России угрозы заразиться нет, подчеркнула Михайлова.

"В России подобные случаи не регистрировались. Они для нашей страны не характерны. Наше спасение — достаточно холодные ночи. Но путешественникам за пределы России надо быть бдительными! Если вы отдыхаете возле водоёма и знаете, что здесь были случаи инфицирования, или не купайтесь вовсе, или используйте прищепки для носа, чтобы не допустить попадания туда заражённой воды", — призвала врач Михайлова.

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О том, что случаи заражения "пожирающей мозг" амёбой неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) в России не регистрировались, ранее сообщал Роспотребнадзор. Сейчас в РФ такая зараза не обитает, но она распространена в южных штатах США, в Индии и Пакистане.

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freepik

Алёна Зиновьева
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