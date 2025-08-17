«Надувают Вову как шарик»: Военкор Коц прошёлся по Зеленскому, приехавшему в ЕС за поддержкой

Европейские лидеры «надувают» Владимира Зеленского, подчёркивая его силу и суверенитет, а также уверяют его в том, что он сможет дать отпор президенту США Дональду Трампу. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.

«Прямо сейчас европейские лидеры надувают Вову, как воздушный шарик (или похожее резиновое изделие): «Ты сильный, ты суверенный, уж ты этому Трампу дашь отпор! А мы уж поддержим. <...> Ну, так ему, по крайней мере, говорят», — заявил Коц.