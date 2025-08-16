В результате удара ВСУ по Донецку погибла мирная жительница

В результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями погибла мирная жительница, ещё трое гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его данным, обстрел вёлся дальнобойным вооружением. Прямые попадания зафиксированы в двух многоквартирных жилых домах на проспекте Киевском, а также в здании школы. В результате трагедии погибла 71-летняя женщина (1952 г.р.). Среди раненых — 16-летняя девушка (2007 г.р.), получившая тяжёлые ранения, 48-летняя женщина (1975 г.р.) с ранениями средней степени тяжести и 36-летний мужчина (1987 г.р.). Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.