Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 16:30

Мэр Скрябин: После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 33 многоэтажных дома

Последствия налёта украинских дронов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Последствия налёта украинских дронов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону были повреждены 33 многоквартирных дома. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Александр Скрябин.

«Провёл внеочередное заседание КЧС, посвящённое ликвидации последствий вчерашнего происшествия. <…> После обследования территории места происшествия количество повреждённых 33 жилых дома»,написал он.

«Бьётся в истерике»: Зеленскому пригрозили мощным ответом за атаку на Ростов-на-Дону
«Бьётся в истерике»: Зеленскому пригрозили мощным ответом за атаку на Ростов-на-Дону

Напомним, 14 августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Ростова-на-Дону. Ранения получили 13 мирных жителей, среди них двое детей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar