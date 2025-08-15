Мэр Скрябин: После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 33 многоэтажных дома
Последствия налёта украинских дронов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь
В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону были повреждены 33 многоквартирных дома. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Александр Скрябин.
«Провёл внеочередное заседание КЧС, посвящённое ликвидации последствий вчерашнего происшествия. <…> После обследования территории места происшествия количество повреждённых 33 жилых дома», — написал он.
Напомним, 14 августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Ростова-на-Дону. Ранения получили 13 мирных жителей, среди них двое детей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.