Владимир Зеленский и ВСУ в двукратном размере ответят за удар по Ростову-на-Дону, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Армия Россия никогда не оставляет без ответа атаки на мирные города. Тем не менее парламентарий призвал сограждан не расслабляться.

«Никогда наши не оставляют без ответа такие вещи. Причём ответ, как правило, с кратностью в два-три раза больше прилетает от наших войск», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По его словам, Зеленский «изо всех сил, не считаясь со своими потерями, будет пытаться изгадить» саммит президентов США и России на Аляске, чтобы сорвать мирные переговоры. Ради этого глава киевского режима продолжает втягивать Европу в украинский кризис.