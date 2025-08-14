«Бьётся в истерике»: Зеленскому пригрозили мощным ответом за атаку на Ростов-на-Дону
Депутат Колесник пригрозил Зеленскому мощным ответом за атаку на Ростов-на-Дону
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский и ВСУ в двукратном размере ответят за удар по Ростову-на-Дону, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Армия Россия никогда не оставляет без ответа атаки на мирные города. Тем не менее парламентарий призвал сограждан не расслабляться.
«Никогда наши не оставляют без ответа такие вещи. Причём ответ, как правило, с кратностью в два-три раза больше прилетает от наших войск», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
По его словам, Зеленский «изо всех сил, не считаясь со своими потерями, будет пытаться изгадить» саммит президентов США и России на Аляске, чтобы сорвать мирные переговоры. Ради этого глава киевского режима продолжает втягивать Европу в украинский кризис.
«Он бьётся пока в истерике, мотается, Евросоюз туда втягивает. Получается, что не Украина — это Европа, а Европа — это Украина, потому что он ими в полный рост управляет», — заключил депутат ГД РФ.
Напомним, утром 14 августа жители Ростова-на-Дону стали свидетелями мощного взрыва, в результате которого над центральной частью города поднялся столб дыма. ЧП стало результатом атаки БПЛА, запущенного ВСУ. Дрон поразил жилое здание, из которого оперативно было эвакуировано 54 человека. Также зафиксированы повреждения в соседних домовладениях. Life.ru публиковал видео, запечатлевшие первые мгновения после атаки. В Ростове-на-Дону уже ввели режим ЧС, а СК возбудил дела о терактах.