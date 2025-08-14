Ввиду отсутствия возможности как-то повлиять на сам факт встречи двух лидеров и отсутствия успехов на фронте, Киев прибегает к своим излюбленным преступным методам и атакует мирное население, нанося удары по гражданским объектам в городах России. Режим Зеленского, находясь в тревожном непонимании того, к каким итогам приведет встреча на Аляске, пытается выместить свою злость таким образом.