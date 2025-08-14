Встреча Путина и Трампа
14 августа, 08:41

«Шайка беснуется»: В ГД нашли причину удара ВСУ по городам России перед встречей на Аляске

Депутат Белик: Атакуя сегодня города России, Киев пытается выместить злость

Последствия обстрела Белгорода 14 августа. Фото © Телеграм / Настоящий Гладков

Киевский режим, атакуя сегодня утром города России и мирных граждан, беснуется накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и в очередной раз демонстрирует свою террористическую сущность. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Ввиду отсутствия возможности как-то повлиять на сам факт встречи двух лидеров и отсутствия успехов на фронте, Киев прибегает к своим излюбленным преступным методам и атакует мирное население, нанося удары по гражданским объектам в городах России. Режим Зеленского, находясь в тревожном непонимании того, к каким итогам приведет встреча на Аляске, пытается выместить свою злость таким образом.

Парламентарий призвал мировое сообщество обратить внимание на действия «преступной и нелегимной шайки, захватившей власть на Украине».

Дрон, атаковавший дом в Ростове-на-Дону, мог нести на себе до 20 кг взрывчатки
Напомним, утром 14 августа стало известно, что в Ростове-на-Дону произошёл взрыв. В центре города наблюдается столб дыма. Позже оказалось, что ВСУ атаковали жилой дом дроном. В результате пострадало 13 человек, повреждены несколько ближайших многоквартирных домов. Также ВСУ сегодня утром ударили по центру Белгорода (там трое пострадавших) и по аквапарку в курортном селе Херсонской области.

Екатерина Хмелева
