«Загнан в угол»: Раскрыты планы Зеленского устроить «Бучу» для срыва саммита на Аляске
Политолог Маркелов: Зеленский может устроить новую Бучу перед саммитом на Аляске
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский ошибочно полагает, что президент США Дональд Трамп «прогнулся» под российского лидера Владимира Путина, поэтому пытается сформировать атмосферу недоверия между Вашингтоном и Москвой. Более того, глава киевского режима убедил в своей правоте и глав европейских стран, уверен политолог Сергей Маркелов.
По его словам, сегодня Зеленский «загнан в угол, и поэтому он придумывает идиотские решения». В частности, чтобы сорвать саммит президентов США и России на Аляске, «могут быть смоделированы провокации по типу Бучи». Кроме того, власти Украины «могут из шкафа достать Запорожскую АЭС и создать угрозу слива ядерного топлива».
«Но на дипломатическом уровне провокаций быть уже не может», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Госдеп заявил, что саммит глав государств не является переговорами по Украине. При этом Трамп исключил участие Зеленского в переговорах. Вместо Аляски глава киевского режима срочно поехал в Германию, откуда по видеосвязи поговорил с Трампом. Он уверен, что американский лидер готов предоставить Украине гарантии безопасности. Сам Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине.