Владимир Зеленский ошибочно полагает, что президент США Дональд Трамп «прогнулся» под российского лидера Владимира Путина, поэтому пытается сформировать атмосферу недоверия между Вашингтоном и Москвой. Более того, глава киевского режима убедил в своей правоте и глав европейских стран, уверен политолог Сергей Маркелов.

По его словам, сегодня Зеленский «загнан в угол, и поэтому он придумывает идиотские решения». В частности, чтобы сорвать саммит президентов США и России на Аляске, «могут быть смоделированы провокации по типу Бучи». Кроме того, власти Украины «могут из шкафа достать Запорожскую АЭС и создать угрозу слива ядерного топлива».