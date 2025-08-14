Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 07:13

«Загнан в угол»: Раскрыты планы Зеленского устроить «Бучу» для срыва саммита на Аляске

Политолог Маркелов: Зеленский может устроить новую Бучу перед саммитом на Аляске

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский ошибочно полагает, что президент США Дональд Трамп «прогнулся» под российского лидера Владимира Путина, поэтому пытается сформировать атмосферу недоверия между Вашингтоном и Москвой. Более того, глава киевского режима убедил в своей правоте и глав европейских стран, уверен политолог Сергей Маркелов.

Стало известно, почему Трамп решил не брать Зеленского на Аляску
Стало известно, почему Трамп решил не брать Зеленского на Аляску

По его словам, сегодня Зеленский «загнан в угол, и поэтому он придумывает идиотские решения». В частности, чтобы сорвать саммит президентов США и России на Аляске, «могут быть смоделированы провокации по типу Бучи». Кроме того, власти Украины «могут из шкафа достать Запорожскую АЭС и создать угрозу слива ядерного топлива».

«Но на дипломатическом уровне провокаций быть уже не может», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Плевать на Украину»: Хозяев Зеленского заподозрили в организации «ещё одной Бучи»
«Плевать на Украину»: Хозяев Зеленского заподозрили в организации «ещё одной Бучи»

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Госдеп заявил, что саммит глав государств не является переговорами по Украине. При этом Трамп исключил участие Зеленского в переговорах. Вместо Аляски глава киевского режима срочно поехал в Германию, откуда по видеосвязи поговорил с Трампом. Он уверен, что американский лидер готов предоставить Украине гарантии безопасности. Сам Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar