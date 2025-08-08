«Плевать на Украину»: Хозяев Зеленского заподозрили в организации «ещё одной Бучи»
Великобритания не позволит установить прочный мир на Украине, уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, ради срыва переговоров лондонские хозяева Владимира Зеленского и он сам могут организовать провокации на территории Незалежной, в том числе устроить «ещё одну Бучу». Экс-нардеп отметил, что целью Запада является продолжение конфликта ради истощения России.
«А на Украину им плевать. Чем больше людей погибнет на Украине, тем больше будет ненависти к России в украинских семьях», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
Он также указал, что в случае прекращения огня западные страны сразу приступят к подготовке следующей горячей фазы конфликта, разжигая ненависть к России. Затем кукловоды Зеленского могут организовать очередную кровавую провокацию, после которой вновь вспыхнут боевые действия. Поэтому денацификация крайне важна. Пока на Украине у власти находятся нацисты, мира добиться невозможно, заявил бывший нардеп.
