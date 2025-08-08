Великобритания не позволит установить прочный мир на Украине, уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, ради срыва переговоров лондонские хозяева Владимира Зеленского и он сам могут организовать провокации на территории Незалежной, в том числе устроить «ещё одну Бучу». Экс-нардеп отметил, что целью Запада является продолжение конфликта ради истощения России.

«А на Украину им плевать. Чем больше людей погибнет на Украине, тем больше будет ненависти к России в украинских семьях», — подчеркнул собеседник «Ридуса».