Лукашенко: Чтобы Киев остался столицей Украины, Зеленскому надо остановиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что Владимиру Зеленскому следует прекратить боевые действия, чтобы сохранить за Киев статус столицы и не потерять страну.

По словам Лукашенко, Украина уже утратила контроль над рядом территорий и могла бы их сохранить, если бы президент прислушался к его советам.

«Украина уже потеряла суверенитет над территориями. А если бы Зеленский меня послушал, эти земли остались бы в составе Украины. Поэтому ему нужно остановиться, чтобы и Киев был столицей. Иначе могут потерять вообще Украину», — отметил белорусский лидер.