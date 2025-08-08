Лукашенко: Чтобы Киев остался столицей Украины, Зеленскому надо остановиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что Владимиру Зеленскому следует прекратить боевые действия, чтобы сохранить за Киев статус столицы и не потерять страну.
По словам Лукашенко, Украина уже утратила контроль над рядом территорий и могла бы их сохранить, если бы президент прислушался к его советам.
«Украина уже потеряла суверенитет над территориями. А если бы Зеленский меня послушал, эти земли остались бы в составе Украины. Поэтому ему нужно остановиться, чтобы и Киев был столицей. Иначе могут потерять вообще Украину», — отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но поступил, как гнида. В ответ представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии тараканом. По его словам, оскорбления в адрес главаря киевского режима недопустимы, особенно «со стороны соучастника преступления агрессии против Украины».