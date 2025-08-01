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1 августа, 12:15

«Ну что ты кричишь?!» Лукашенко дал Зеленскому совет по встрече с Путиным

Лукашенко посоветовал Зеленскому подготовить почву для встречи с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет Владимиру Зеленскому, который заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования. Он призывает для начала «подготовить почву» для такого саммита, к примеру позвать на него лидеров США, Франции и Британии – Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера.

«Идёт нагнетание публичное... «Я хочу встретиться с Путиным». Ну что ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву... Хотите зовите Трампа, Макрона, Стармера, кого хотите. Но сначала подготовьте, а потом садитесь», — сказал журналистам Лукашенко во время встречи с российским лидером на Валааме 1 августа.

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Напомним, сегодня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме проводят неформальную встречу. Лидеры уже несколько лет подряд летом посещали этот остров вместе, в частности в июле 2019, 2023 и 2024 годов. В ходе сегодняшней беседы Лукашенко заявил о готовности подключиться к переговорам с Украиной, если Путин попросит.

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Анастасия Никонорова
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