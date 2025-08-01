«Ну что ты кричишь?!» Лукашенко дал Зеленскому совет по встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет Владимиру Зеленскому, который заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования. Он призывает для начала «подготовить почву» для такого саммита, к примеру позвать на него лидеров США, Франции и Британии – Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера.

«Идёт нагнетание публичное... «Я хочу встретиться с Путиным». Ну что ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву... Хотите — зовите Трампа, Макрона, Стармера, кого хотите. Но сначала подготовьте, а потом садитесь», — сказал журналистам Лукашенко во время встречи с российским лидером на Валааме 1 августа.