Обиделись: В МИД Украины оскорбили Лукашенко за слова о «гниде» Зеленском
Представитель МИД Украины Тихий обозвал Лукашенко тараканом
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал белорусского лидера Александра Лукашенко тараканом. Таким образом, дипломат отреагировал на слова президента республики о том, что Владимир Зеленский поступил, как гнида.
«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдёт на пользу таракану», — написал дипломат в соцсети X.
Напомним, ранее Александр Лукашенко нелицеприятно высказался о Владимире Зеленском в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Президент Белоруссии сказал, что бывший комик был ему как сын, а тот поступает, как гнида.