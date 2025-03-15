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15 марта, 17:05

Обиделись: В МИД Украины оскорбили Лукашенко за слова о «гниде» Зеленском

Представитель МИД Украины Тихий обозвал Лукашенко тараканом

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал белорусского лидера Александра Лукашенко тараканом. Таким образом, дипломат отреагировал на слова президента республики о том, что Владимир Зеленский поступил, как гнида.

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдёт на пользу таракану», — написал дипломат в соцсети X.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко нелицеприятно высказался о Владимире Зеленском в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Президент Белоруссии сказал, что бывший комик был ему как сын, а тот поступает, как гнида.

Дарья Нарыкова
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