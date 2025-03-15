Обиделись: В МИД Украины оскорбили Лукашенко за слова о «гниде» Зеленском

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал белорусского лидера Александра Лукашенко тараканом. Таким образом, дипломат отреагировал на слова президента республики о том, что Владимир Зеленский поступил, как гнида.



«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдёт на пользу таракану», — написал дипломат в соцсети X.