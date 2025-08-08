В России, к сожалению, остаются люди, готовые поддерживать Украину и даже совершать деструктивные действия в её интересах, предупредил руководитель центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя встречу Владимира Зеленского с главой СБУ Василием Малюком*.

Военный эксперт подчеркнул, что Зеленский мог согласовать удары по системам водоснабжения, предприятиям общественного питания и другим объектам, связанным с обеспечением жизнедеятельности населения. По его словам, противник не видит различий между военными и гражданскими лицами. Сегодня для киевского режима любой человек на территории России считается целью.

Генерал отметил, что многие важные объекты, например, заправки или водонапорные станции физически невозможно охранять круглосуточно. Это создаёт уязвимость, которой могут воспользоваться завербованные злоумышленники. Особую тревогу вызывает тот факт, что Украина постоянно применяет отравляющие вещества, несмотря на запреты международных конвенций.

«Знаете, фантазия у буйных больных вообще неограниченная и очень часто она противоречит обычной человеческой логике. Недавно, например, появилась информация о случае, когда завербованные Украиной подростки нанесли ядовитое вещество на ручку автомобиля военного, а это только верхушка айсберга», — цитирует эксперта сайт MK.ru.