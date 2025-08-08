Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно избегал службы в армии. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. Специалисты утверждают, что украинский лидер отправляет граждан на верную гибель.

По информации источника, Зеленский создал систему мобилизации, которая безжалостно обращается с мужчинами призывного возраста.

«Примечательно, что в своё время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства [Петра] Порошенко*», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Он добавил, что в настоящее время обсуждают несколько форматов встреч для достижения мира: один трёхсторонний и два двусторонние.