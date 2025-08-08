Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 21:23

ТАСС: Уклонист Зеленский создал на Украине систему уничтожения мобилизованных

Обложка © kmu.gov.ua

Обложка © kmu.gov.ua

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно избегал службы в армии. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. Специалисты утверждают, что украинский лидер отправляет граждан на верную гибель.

По информации источника, Зеленский создал систему мобилизации, которая безжалостно обращается с мужчинами призывного возраста.

«Примечательно, что в своё время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства [Петра] Порошенко*», — приводит слова источника ТАСС.

В Кремле оставили без ответа идею Уиткоффа позвать Зеленского на встречу Путина и Трампа
В Кремле оставили без ответа идею Уиткоффа позвать Зеленского на встречу Путина и Трампа

Ранее Зеленский заявил, что Украина не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Он добавил, что в настоящее время обсуждают несколько форматов встреч для достижения мира: один трёхсторонний и два двусторонние.

*Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar