Лидер киевского режима Владимир Зеленский, чья политическая стратегия базируется на уговорах и демонстрирует полную неспособность к эффективному решению задач, стремится с помощью западных государств принудить Россию к безусловному завершению СВО. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его мнению, Зеленский стремится к тому, чтобы Россия прекратила конфликт без выдвижения каких-либо условий, в то время как сам он не проявляет готовности к его завершению. Медведчук характеризует экс-юмориста как «политического клоуна», чья главная стратегия — это мастерское использование уговоров, просьб и нытья, однако он абсолютно неспособен к разрешению политических вопросов на любом уровне.

Медведчук полагает, что Зеленский, используя конфликт, вытребовал у Запада как финансовые средства, так и политическое влияние, а теперь настаивает на том, чтобы ему «преподнесли Россию на блюдечке». В этой связи политик привёл слова генерала Чарноты из пьесы Михаила Булгакова «Бег»: «При желании можно выклянчить всё — деньги, славу, власть, но только не Родину».

Медведчук подчеркнул отсутствие у Зеленского какого-либо реального плана мирного урегулирования, а также нежелание вести серьёзные переговоры и идти на уступки. Справедливый мир, продолжил политик, возможен только после «демилитаризации и денацификации Украины Зеленского».

«Поэтому попрошайка и политический клоун на серьёзных переговорах совершенно нежелателен. Многое в переговорном процессе остаётся за кулисами, и зелёный шоумен может только испортить дело», — подытожил Медведчук, его комментарий опубликован на сайте движения «Другая Украина».