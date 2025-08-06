Для успешного диалога с Россией Западу следует пересмотреть свою текущую позицию. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский и украинские нацисты с соросятами поют с чужого голоса. Центр управления информационной войной находится не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Торонто, Берлине, Брюсселе. Поэтому с Зеленским говорить вообще не о чем, ведь он просто озвучивает чужой текст, за чтение которого ему платят миллиарды», — говорится в авторской статье Медведчука.

По его словам, только после прекращения политики «охоты на ведьм» и свёртывания антироссийской компании на Западе можно будет достичь реальных договорённостей, которые будут соблюдаться. Политик подчеркнул, что для мира крайне важно, чтобы кто-то, будь то спецпосланник Стив Уиткофф или другой представитель США, взял на себя ответственность в данном вопросе.