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6 августа, 10:00

Зеленский заявил, что согласовал некие новые операции СБУ против России

Обложка © сайт президента Украины

Обложка © сайт президента Украины

Владимир Зеленский заявил, что согласовал некие «новые операции» Службы безопасности Украины против России. Об этом он заявил после встречи с главой СБУ Василием Малюком*.

«Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!», — заявил Зеленский.

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При этом ранее сам Василий Малюк* уже грозил новыми терактами в России, подобными атаке 1 июня. Тогда, напомним, в Брянской области в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд. В результате трагедии погибли семь человек, более 100 получили ранения. Аналогичный случай произошёл в Курской области, но там обошлось без жертв. Также в этот день российские военные аэродромы в пяти регионах России подверглись дистанционной атаке украинских дронов.

* Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Вишнякова
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