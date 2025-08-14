Зеленский приехал в Лондон, где встретился с премьером Стармером

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с украинским главарём Владимиром Зеленским в своей резиденции на Даунинг-стрит. Как сообщает The Guardian, встреча состоялась за день до запланированных на пятницу переговоров между главами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Зеленский прибыл в Лондон. Видео © Новини Live

Прибыв в Вестминстер, Зеленский был лично встречен Стармером. Перед входом в резиденцию главы британского правительства для гостя была расстелена красная ковровая дорожка, и после обмена рукопожатиями лидеры коротко попозировали для фотографов. Собравшиеся снаружи журналисты пытались задавать вопросы украинскому лидеру, однако он целенаправленно игнорировал наиболее острые из них, в частности, касающиеся Трампа.