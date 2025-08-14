Зеленский приехал в Лондон, где встретился с премьером Стармером
Обложка © AP/TASS/Ben Stansall
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с украинским главарём Владимиром Зеленским в своей резиденции на Даунинг-стрит. Как сообщает The Guardian, встреча состоялась за день до запланированных на пятницу переговоров между главами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Зеленский прибыл в Лондон. Видео © Новини Live
Прибыв в Вестминстер, Зеленский был лично встречен Стармером. Перед входом в резиденцию главы британского правительства для гостя была расстелена красная ковровая дорожка, и после обмена рукопожатиями лидеры коротко попозировали для фотографов. Собравшиеся снаружи журналисты пытались задавать вопросы украинскому лидеру, однако он целенаправленно игнорировал наиболее острые из них, в частности, касающиеся Трампа.
Ранее Зеленский совершил визит в Берлин, где провёл встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Эти переговоры состоялись накануне грядущего саммита между Россией и США, который должен пройти на Аляске. По мнению некоторых аналитиков, в ходе этих консультаций Зеленский и Мерц могли сформировать некий альянс, направленный на противодействие позициям Трампа и Путина. Весь этот визит в Германию интерпретируется как стратегический шаг со стороны Зеленского, призванный заблаговременно повлиять на ход событий и предотвратить ситуацию, когда ему придётся столкнуться с уже принятыми решениями.