Немецкая полиция назвала «суперкатастрофой» внезапный визит Зеленского
Bild: Неожиданный визит Зеленского в Берлин стал проблемой для местной полиции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию создал серьёзные трудности для берлинской полиции, сообщает Bild. По данным издания, правоохранители узнали о приезде политика лишь поздно вечером накануне.
«Из-за сжатых сроков и крайне высокого уровня риска визит стал для полиции гигантской задачей», — отмечает газета.
Глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро заявил, что для обеспечения максимальной безопасности пришлось мобилизовать все силы. По его словам, подготовка стала «суперкатастрофой» для сотрудников, вынужденных работать сверхурочно и откладывать личные дела.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин для участия в переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран в преддверии саммита России и США на Аляске.