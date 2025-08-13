Немецкая полиция назвала «суперкатастрофой» внезапный визит Зеленского

Неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию создал серьёзные трудности для берлинской полиции, сообщает Bild. По данным издания, правоохранители узнали о приезде политика лишь поздно вечером накануне.

«Из-за сжатых сроков и крайне высокого уровня риска визит стал для полиции гигантской задачей», — отмечает газета.

Глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро заявил, что для обеспечения максимальной безопасности пришлось мобилизовать все силы. По его словам, подготовка стала «суперкатастрофой» для сотрудников, вынужденных работать сверхурочно и откладывать личные дела.