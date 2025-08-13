«Взаимное недоверие»: Политолог раскрыла цель визита Зеленского в Германию

Владимир Зеленский поехал в Германию на встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не ради дипломатического обмена любезностями. Пока ВСУ находятся в плачевном состоянии, немецкий политик умело использует ситуацию, чтобы закрепить за Берлином статус ключевого переговорщика в Европе через предложение поддержки Киеву. Об этом рассказала член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько.

Однако, по её словам, участие президента США Дональда Трампа в переговорном процессе создаёт серьёзный вызов для главы киевского режима, ведь американский лидер демонстрирует готовность к диалогу с Россией. Теперь Зеленский вынужден отстаивать свои интересы на двух фронтах: внутри страны убеждать граждан, что не пойдёт на территориальные уступки, а на международной арене добиваться от Вашингтона гарантий, что судьба Украины не будет решена без её участия.

По мнению эксперта, визит в Германию является попыткой Зеленского «сыграть на опережение», чтобы не оказаться поставленным перед фактом. Однако Трамп будет настаивать на скорейшем завершении украинского конфликта любыми средствами, стремясь навязать Киеву позицию Вашингтона, ведь урегулирование кризиса — ключевой элемент стратегии по укреплению репутации президента США.