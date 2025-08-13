«Взаимное недоверие»: Политолог раскрыла цель визита Зеленского в Германию
Политолог Казелько: Зеленский и Мерц объединились против Трампа и Путина
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский поехал в Германию на встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не ради дипломатического обмена любезностями. Пока ВСУ находятся в плачевном состоянии, немецкий политик умело использует ситуацию, чтобы закрепить за Берлином статус ключевого переговорщика в Европе через предложение поддержки Киеву. Об этом рассказала член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько.
Однако, по её словам, участие президента США Дональда Трампа в переговорном процессе создаёт серьёзный вызов для главы киевского режима, ведь американский лидер демонстрирует готовность к диалогу с Россией. Теперь Зеленский вынужден отстаивать свои интересы на двух фронтах: внутри страны убеждать граждан, что не пойдёт на территориальные уступки, а на международной арене добиваться от Вашингтона гарантий, что судьба Украины не будет решена без её участия.
По мнению эксперта, визит в Германию является попыткой Зеленского «сыграть на опережение», чтобы не оказаться поставленным перед фактом. Однако Трамп будет настаивать на скорейшем завершении украинского конфликта любыми средствами, стремясь навязать Киеву позицию Вашингтона, ведь урегулирование кризиса — ключевой элемент стратегии по укреплению репутации президента США.
«Атмосфера предстоящих переговоров будет пропитана взаимным недоверием. Мерц и Зеленский попытаются создать единый фронт против потенциального сближения Трампа и Путина, стремясь сохранить консолидированную позицию Запада по украинскому вопросу», — отметила политолог в интервью РИА «ФедералПресс».
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Госдеп уже заявил, что саммит глав государств не является переговорами по Украине. При этом Трамп исключил участие Зеленского в саммите. Вместо Аляски глава киевского режима срочно едет в Германию.