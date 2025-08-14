СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде

«В рамках расследования устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ и других украинских формирований, исполнившие преступные приказы о совершении этих терактов, а также их командиры, отдавшие указания», — подчеркнула она.

По данным СК, 14 августа украинские военные атаковали объекты гражданской инфраструктуры беспилотниками, начинёнными взрывчаткой. В Ростове-на-Дону в результате ударов пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей, повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде пострадали три человека: мужчина в тяжёлом состоянии с множественными осколочными ранениями, его супруга и ещё один пострадавший с баротравмой и травмой ноги. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.