СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде
Обложка © Life.ru
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«В рамках расследования устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ и других украинских формирований, исполнившие преступные приказы о совершении этих терактов, а также их командиры, отдавшие указания», — подчеркнула она.
По данным СК, 14 августа украинские военные атаковали объекты гражданской инфраструктуры беспилотниками, начинёнными взрывчаткой. В Ростове-на-Дону в результате ударов пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей, повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде пострадали три человека: мужчина в тяжёлом состоянии с множественными осколочными ранениями, его супруга и ещё один пострадавший с баротравмой и травмой ноги. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.