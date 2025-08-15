Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 15:06

«В обмен не попадёт»: Дрон снял, как солдат ВСУ хладнокровно убил женщину на дороге

Дрон снял, как солдат ВСУ расстрелял женщину прямо на дороге из Родинского в ДНР

Обложка © Соцсети военкора Андрея Филатова

Украинский военный расстрелял женщину, пытавшуюся покинуть город Родинское в ДНР. Снятые с дрона кадры жестокого убийства опубликовал военкор Андрей Филатов.

Видео © Соцсети военкора Андрея Филатова

На записи видно, как боец ВСУ открывает огонь по гражданской, двигавшейся по трассе. После этого он подошёл к лежащей на дороге жертве, убедился в её смерти и скрылся в лесополосе.

«Конкретно эта посадка в плен и на обмен не попадёт», — сделал вывод Филатов.

Бабушка с иконой выбежала к российскому дрону в Покровске и показала укрытие мирных жителей
Ранее стало известно, что российские войска добились прорыва в районе Красноармейска (Покровска). Бойцам ВС РФ удалось прорвать линию обороны противника и взять под контроль очень важный участок дороги. Эксперты предрекают, что скоро ВСУ не смогут противостоять из-за нехватки бойцов и вооружения. Многие считают, что украинским военным стот готовиться к «Бахмуту 2.0».

Александра Мышляева
