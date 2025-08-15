«В обмен не попадёт»: Дрон снял, как солдат ВСУ хладнокровно убил женщину на дороге
Дрон снял, как солдат ВСУ расстрелял женщину прямо на дороге из Родинского в ДНР
Обложка © Соцсети военкора Андрея Филатова
Украинский военный расстрелял женщину, пытавшуюся покинуть город Родинское в ДНР. Снятые с дрона кадры жестокого убийства опубликовал военкор Андрей Филатов.
Видео © Соцсети военкора Андрея Филатова
На записи видно, как боец ВСУ открывает огонь по гражданской, двигавшейся по трассе. После этого он подошёл к лежащей на дороге жертве, убедился в её смерти и скрылся в лесополосе.
«Конкретно эта посадка в плен и на обмен не попадёт», — сделал вывод Филатов.
Ранее стало известно, что российские войска добились прорыва в районе Красноармейска (Покровска). Бойцам ВС РФ удалось прорвать линию обороны противника и взять под контроль очень важный участок дороги. Эксперты предрекают, что скоро ВСУ не смогут противостоять из-за нехватки бойцов и вооружения. Многие считают, что украинским военным стот готовиться к «Бахмуту 2.0».