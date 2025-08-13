«Котёл» для ВСУ: Пентагон предрёк «Бахмут 2.0» Красноармейску

Украинские военные в Красноармейске (Покровске) могут оказаться в окружении российских войск. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Пентагона.

По его словам, ВСУ, вероятно, готовят оборонительные позиции в этом районе. Аналогичные попытки украинская армия предпринимала в Бахмуте в 2023 году, но тогда удержать город не удалось. Как отмечает издание, Россия обладает значительным превосходством в живой силе, вооружении и технике, тогда как Украина сталкивается с нехваткой личного состава.