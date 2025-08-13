Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 12:43

«Котёл» для ВСУ: Пентагон предрёк «Бахмут 2.0» Красноармейску

Пентагон предупредил об угрозе окружения ВСУ под Красноармейском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Украинские военные в Красноармейске (Покровске) могут оказаться в окружении российских войск. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Пентагона.

«Украинские войска в Покровске оказались под угрозой окружения», — заявил чиновник американского оборонного ведомства.

По его словам, ВСУ, вероятно, готовят оборонительные позиции в этом районе. Аналогичные попытки украинская армия предпринимала в Бахмуте в 2023 году, но тогда удержать город не удалось. Как отмечает издание, Россия обладает значительным превосходством в живой силе, вооружении и технике, тогда как Украина сталкивается с нехваткой личного состава.

«Картье» и «Гуччи», а не Покровск: Почему комбаты ВСУ истерят по поводу очередного поражения ВСУ из-за границы
«Картье» и «Гуччи», а не Покровск: Почему комбаты ВСУ истерят по поводу очередного поражения ВСУ из-за границы

Напомним, ВСУ столкнулись с серьёзными трудностями на фронте после прорыва российских войск к северу от Красноармейска (Покровск). Согласно информации Генерального штаба ВСУ, на этом участке фронта идут ожесточённые бои. Накануне стало известно о стремительном продвижении российских войск — наши части смогли углубиться в оборонительные порядки противника на два десятка километров. Эксперты предрекают, что скоро ВСУ не смогут обороняться из-за нехватки бойцов и вооружения.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar