«Котёл» для ВСУ: Пентагон предрёк «Бахмут 2.0» Красноармейску
Пентагон предупредил об угрозе окружения ВСУ под Красноармейском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks
Украинские военные в Красноармейске (Покровске) могут оказаться в окружении российских войск. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Пентагона.
«Украинские войска в Покровске оказались под угрозой окружения», — заявил чиновник американского оборонного ведомства.
По его словам, ВСУ, вероятно, готовят оборонительные позиции в этом районе. Аналогичные попытки украинская армия предпринимала в Бахмуте в 2023 году, но тогда удержать город не удалось. Как отмечает издание, Россия обладает значительным превосходством в живой силе, вооружении и технике, тогда как Украина сталкивается с нехваткой личного состава.
Напомним, ВСУ столкнулись с серьёзными трудностями на фронте после прорыва российских войск к северу от Красноармейска (Покровск). Согласно информации Генерального штаба ВСУ, на этом участке фронта идут ожесточённые бои. Накануне стало известно о стремительном продвижении российских войск — наши части смогли углубиться в оборонительные порядки противника на два десятка километров. Эксперты предрекают, что скоро ВСУ не смогут обороняться из-за нехватки бойцов и вооружения.