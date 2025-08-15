«‎Мы просто в шоке»: Стала известна личность погибшей при ударе ВСУ по многоэтажке в Курске

Женщина, погибшая во время атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в Курске, работала воспитательницей в детском саду. Об этом сообщила заведующая дошкольным учреждением Виктория Сытникова в беседе с РИА «Новости».

По словам соседей, у 45-летней погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Ситникова рассказала, что Глазова Людмила Николаевна работает воспитателем в их детском саду. Она занималась с детьми трёх-четырёх лет, набранными в прошлом году из ясельной группы. Коллеги и родители воспитанников характеризовали погибшую как отзывчивого и душевного педагога. Трагедия стала тяжёлым ударом для коллектива детского сада.