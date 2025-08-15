Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 12:01

«‎Мы просто в шоке»: Стала известна личность погибшей при ударе ВСУ по многоэтажке в Курске

Погибшая при ударе ВСУ по многоэтажке в Курске была воспитательницей детсада

Обложка © Telegram/Александр Хинштейн

Женщина, погибшая во время атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в Курске, работала воспитательницей в детском саду. Об этом сообщила заведующая дошкольным учреждением Виктория Сытникова в беседе с РИА «Новости».

По словам соседей, у 45-летней погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Ситникова рассказала, что Глазова Людмила Николаевна работает воспитателем в их детском саду. Она занималась с детьми трёх-четырёх лет, набранными в прошлом году из ясельной группы. Коллеги и родители воспитанников характеризовали погибшую как отзывчивого и душевного педагога. Трагедия стала тяжёлым ударом для коллектива детского сада.

«Человек очень добрый, родители все её очень любят. Для нас это потеря, конечно, мы просто в шоке. Она замечательная, она отзывчивая, она искренняя очень, чудесный человек, чудесный. Она мама двух деток», — рассказала Сытникова.

Напомним, прошлой ночью беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Курске. Местные жители услышали сильный взрыв, после чего начался пожар. В результате погибла женщина. Огонь распространился на четыре верхних этажа здания, а ударная волна повредила окна в соседних домах. Пострадавших жильцов разместили в пункте временного размещения. Следственный комитет РФ инициировал уголовное расследование по факту теракта ВСУ.

Анастасия Никонорова
