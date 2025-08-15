СК ищет командиров ВСУ, стоящих за смертоносным ударом по многоэтажке в Курске
СКР завёл уголовное дело о теракте после удара ВСУ по жилой многоэтажке в Курске
Последствия налёта дронов в Курске. Обложка © Телеграм / Правительство Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на многоэтажный дом в Курске, в результате которого погибла женщина и пострадали жильцы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой ВФУ на гражданские объекты в Курской области», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что количество раненых увеличилось до 17 человек. Кроме того, серьёзный ущерб получили жилые дома и здание школы. Следователи выясняют личности украинских военных, причастных к атаке, и ответственных за преступные приказы командиров.
Напомним, минувшей ночью дрон ВСУ влетел в жилой дом в Курске. Местные слышали мощный взрыв, после которого моментально вспыхнул пожар. В результате атаки погибла мирная жительница. Пламя охватила четыре верхних этажа дома, а ударная волна вышибла стёкла в соседних зданиях. Жильцы пострадавшей многоэтажки размещены в ПВР.