Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 10:31

СК ищет командиров ВСУ, стоящих за смертоносным ударом по многоэтажке в Курске

СКР завёл уголовное дело о теракте после удара ВСУ по жилой многоэтажке в Курске

Последствия налёта дронов в Курске. Обложка © Телеграм / Правительство Курской области

Последствия налёта дронов в Курске. Обложка © Телеграм / Правительство Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на многоэтажный дом в Курске, в результате которого погибла женщина и пострадали жильцы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой ВФУ на гражданские объекты в Курской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что количество раненых увеличилось до 17 человек. Кроме того, серьёзный ущерб получили жилые дома и здание школы. Следователи выясняют личности украинских военных, причастных к атаке, и ответственных за преступные приказы командиров.

Огромная дыра: Появились кадры разрушений после смертоносного удара ВСУ по многоэтажке в Курске
Огромная дыра: Появились кадры разрушений после смертоносного удара ВСУ по многоэтажке в Курске

Напомним, минувшей ночью дрон ВСУ влетел в жилой дом в Курске. Местные слышали мощный взрыв, после которого моментально вспыхнул пожар. В результате атаки погибла мирная жительница. Пламя охватила четыре верхних этажа дома, а ударная волна вышибла стёкла в соседних зданиях. Жильцы пострадавшей многоэтажки размещены в ПВР.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • ВСУ
  • Криминал
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar