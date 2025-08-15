СК ищет командиров ВСУ, стоящих за смертоносным ударом по многоэтажке в Курске

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на многоэтажный дом в Курске, в результате которого погибла женщина и пострадали жильцы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой ВФУ на гражданские объекты в Курской области», — сказано в сообщении.